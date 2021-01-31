Центр Москвы и район "Матросской Тишины" освободили от протестующих

Полиция и Росгвардия освободили от митингующих центр Москвы и район у СИЗО "Матросская Тишина". Скоплений людей у станций метро и на площадях, где ранее сегодня были попытки собраться на несанкционированную акцию, уже не отмечается.

Остававшихся у "Матросской Тишины" митингующих блокировала полиция, их задерживают во дворах в районе СИЗО. Полицейские проверяют переулки и дворы вместе с бойцами ОМОНа, передает ТАСС. Усиленные наряды полицейских дежурят на центральных улицах и станциях столичного метро.

Ранее полиция не позволила участникам несогласованной акции собраться на Лубянской площади, оцепив ее и перекрыв ведущие к ней. Митингующих задерживали на самых близких к Лубянке станциях метро "Чистые пруды" и "Трубная". Участники акции сместились к метро "Красные ворота" и Сухаревской площади, однако полиция вытеснила их и оттуда.

Следующей точкой сбора стала Комсомольская площадь, там участники акции скандировали лозунги и кидали снежки в полицейских. Затем протестующие разными группами и маршрутами отправились к "Матросской Тишине". Подступы к СИЗО также заблокировали правоохранители. Тех, кто оказывал сопротивление, жестко задерживали.

По данным столичной полиции, в акции в Москве участвовали около 2 тысяч человек. В Общественной наблюдательной комиссии насчитали порядка 150 задержанных.