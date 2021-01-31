МВД уточнило число участников несанкционированной акции в Москве

ГУ МВД по Москве сообщило в воскресенье, что в несогласованной акции приняли участие около 2 тысяч человек, включая представителей СМИ.

В сообщении отмечено, что около 600 участников пытались устроить организованное шествие тротуарам нескольких улиц города.

Правоохранительные структуры продолжают обеспечивать общественный порядок в Москве, добавили в главке.

Как сообщает ТАСС, на Русаковской улице ОМОН остановил группу оппозиционеров, двигавшихся к СИЗО "Матросская Тишина".

Часть из участников акции попыталась спрятаться в подъездах и дворах. Их разыскивают полицейские.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пока не получала жалоб от граждан на проблемы с поездками. Ранее протестующие попытались перекрыть движение на площади трёх вокзалов. Полиция оттеснила их с проезжей части.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях.