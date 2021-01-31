Московские власти подсчитали участников несанкционированной акции

Пресс-служба департамента региональной безопасности Москвы обнародовала число участников несогласованной акции в столице. На данный момент их насчитывается порядка 300 человек. Из них две трети собрались на Сухаревской площади и около ста человек – у станции метро "Красные ворота".

На Сухаревской площади начались задержания. В основном это молодые люди, однако среди задержанных оказался и член Совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе. Сейчас он уже отпущен из автозака. Причину задержания ему не сообщили, цитирует Сванидзе РИА Новости.

Из-за перекрытий в центре Москвы сторонники оппозиционера Алексея Навального выбирают новые точки сбора для протестных акций. Сотрудники правоохранительных органов по громкоговорителям обращаются к участникам несанкционированного протеста с рекомендацией разойтись.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске на несанкционированную акцию протеста почти никто не пришел.