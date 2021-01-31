Москва: перекрытия в центре и первые задержания

После сообщений о несогласованных акциях в центре Москвы сотрудниками правоохранительных органов перекрыт или ограничен доступ на несколько улиц. Так, закрыта для прохода Лубянская площадь, площадь перед магазином "Детский мир", территория у администрации президента. Допуск на некоторые площадки разрешен лишь сотрудникам СМИ для осуществления профессиональной деятельности. К зданию администрации президента не пускают и прессу, сообщает РИА Новости.

По требованию полиции готовы к перекрытию выходы из нескольких станций метро, пересадка на них также будет невозможна. Это "Лубянка", "Театральная", "Китай-город" и другие станции в центре города.

Ограничена работа магазинов и кафе в центре Москвы, запрещена продажа алкоголя или напитков в стеклянной таре.

"Интерфакс" сообщает и о первых задержаниях возле станции метро "Чистые пруды" — активисты начали собираться там с утра. Полиция предупредила собравшихся о незаконности акции, после чего несколько человек были задержаны.

Ранее сообщалось о перекрытии Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.