В центре Москвы 31 января закроют кафе и магазины

В центре Москвы в воскресенье, 31 января, будут закрыты кафе и магазины. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Магазины и кафе будут закрыты в тех районах Москвы, где ограничат передвижение. Немерюк разговоре с ТАСС также сообщил, что 31 января в центре города с 09:00 до 23:00 не будут продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре.

В Главном управлении МВД России по Москве предупредили о том, что в связи с запланированными несанкционированными акциями протеста в воскресенье семь станций метро будут закрыты на вход и выход. Также ограничат передвижение пешеходов.