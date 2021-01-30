Москву ждут изменения в работе транспорта и магазинов

31 января в столице изменятся маршруты наземного транспорта в центре. Таково требование полиции, сообщается в тг-канале Дептранса. До особого распоряжения полиции автобусы и электробусы будут ходить: №А – от "Лужников" до "Кропоткинско!, №М1 – от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник", от Тверской заставы до больницы РЖД и пр.

Возможны дополнительные ограничения.

Кроме того, с 8 утра в метро поезда не будут останавливаться на станциях: "Лубянка", "Китай-город", "Театральная", "Александровский сад", "Охотный ряд", "Кузнецкий мост", "Площадь Революции".

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, в связи с планируемыми несанкционированными акциями ТЦ "Наутилус", "Детский мир" и рестораны на Лубянке будут закрыты, также ограничат продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре.