Мэрия Москвы высказалась по закрытию заведений 31 января

Мэрия Москвы рекомендует барам и ресторанам, расположенным в центре города, приостановить работу с 11:00 до 19:00 в воскресенье, 31 января. В остальное время, в том числе ночью, заведения общепита могут работать по своему обычному графику, сообщил начальник столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он уточнил, что это стандартная рекомендация властей, поэтому никаких компенсаций ресторанам и барам за простой не предусмотрено. Накануне Немерюк сообщил также, что в центре Москвы в воскресенье будет ограничена продажа алкоголя и безалкогольных напитков в стеклянных бутылках.

В воскресенье также будут закрыты Красная площадь и весь музейный комплекс Московского Кремля. В российской столице ограничат движение пешеходов, с 8:00 закроют на вход и выход семь станций метро в центре, поезда будут проходить эти станции без остановок. Также изменятся маршруты наземного транспорта, пишет "Интерфакс".

31 января в Москве и других российских городах ожидается проведение несогласованных акций. МВД России призвало граждан воздержаться от участия в незаконных мероприятиях, не вовлекать в них детей и подростков и предупредило, что нарушители порядка будут задержаны и привлечены к ответственности.