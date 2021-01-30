Несогласованные митинги: МВД напоминает об ответственности

МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января.

"В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка", – заявила 30 января официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она предупредила, что нарушители порядка на несогласованных акциях будут задержаны и привлечены к ответственности.

Кроме того, Волк напомнила, что коронавирус никуда не делся, в связи с чем в стране продолжают действовать ограничительные меры. Они касаются в том числе и проведения публичных мероприятий.

"В этой связи призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев – уголовную ответственность", – цитирует слова представителя министерства РИА Новости.

Как отметила Волк, провокаторы стремятся инициировать столкновения участников акций с представителями полиции. Однако МВД и другие силовые структуры сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения массовых акций.

Она напомнила также о необходимости предостеречь от участия в несанкционированных мероприятиях несовершеннолетних. О недопустимости вовлечения детей и подростков в политические акции заявил ранее и глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Между тем пресс-служба ГУ МВД России по Москве проинформировала 30 января, что после несогласованной акции в Москве 23 января потерпевшими признаны юридические лица, их представители допрошены, установлена сумма ущерба предприятиям. Эти действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам статьи УК РФ о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.