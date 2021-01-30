РПЦ осудила вовлечение детей в политические акции

Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал вовлечение детей и подростков в политические акции "совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка".

"Я думаю, что виновные должны нести за это ответственность", – сказал священнослужитель в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, 30 января.

Он признал, что сейчас в стране действительно много социальных проблем, в отдельных государственных структурах очень высок уровень коррупции. "Но это не повод для того, чтобы призывать подростков выходить на улицы", – подчеркнул иерарх.

Митрополит Иларион напомнил о временах перед Октябрьской революцией, когда в Российской империи появились "всякие пропагандисты", многие из которых находились за границей, "в благополучной и мирной Швейцарии". "Мы знаем, к чему привела революция", – сказал он.

В этой связи представитель Русской православной церкви призвал не повторять ошибок российской истории и решить социальные проблемы вместе, всем миром.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о незаконности акции, запланированной на 31 января, в которой призывают участвовать в том числе несовершеннолетних.