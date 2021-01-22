Детский омбудсмен Твери осудила вовлечение подростков в незаконные акции

Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина на своих страницах в социальных сетях высказалась по поводу распространяющихся в интернете призывов детей к незаконным акциям. Об этом сообщает ГТРК "Тверь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Невозможно смотреть, как нагло дезинформируют подростков о безопасности участия в несанкционированном шествии. Как лживо уверяют о том, что это все законно и последствий не будет. Как бездарно манипулируют Конституцией РФ в своих интересах", – пишет Лариса Мосолыгина.

В частности, омбудсмен отметила, что у граждан РФ есть право на мирные собрания, согласно статье 31 Конституции. Однако оно уточняется и конкретизируется федеральными законами. Именно поэтому планирующееся шествие является несанкционированным: оно не было согласовано с органами исполнительной власти субъекта РФ или местного самоуправления в установленные сроки до дня его проведения.

Соответственно, участие граждан любого возраста в этом мероприятии является административным правонарушением, предусмотренным ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, а также влечёт за собой наказание: штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до ста часов или административный арест до 15 суток, пишет Мосолыгина.

"Административной ответственности подлежат граждане с 16 лет. Для тех, кто не достиг этого возраста, есть другие, не менее неприятные меры воздействия (их тоже в школе изучают)", – добавила она.

Мосолыгина подчеркнула, что в толпе у подростков не будет никакой защиты, да и сами молодые люди могут пострадать в давке. Поэтому от участия в шествии лучше отказаться.

Ранее в УМВД по Тверской области предупредили, что сотрудники правоохранительных органов будут пресекать все попытки провести несогласованные публичные мероприятия. Подобные действия, отмечается в пресс-релизе МВД, будут рассматриваться как угроза общественному порядку.