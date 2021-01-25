Сам призыв на незаконный митинг – это уже нарушение прав ребенка

Призыв к детям и подросткам принять участие в несанкционированной акции был изначальным нарушением прав детей. Эти призывы фиксировались. Именно тогда и повалили обращения от родителей. "Абсолютно понятно их возмущение мне как уполномоченному, как маме, – подчеркнула Анна Кузнецова в эфире программы "60 минут". – Ясно, что сегодня наших детей призывают на незаконное мероприятие, а завтра толкнут к каким-то иным действиям: против закона, против родителей. Это сигнал нам, родителям, определить свою позицию, поговорить с каждым ребенком".

Сигналы об инцидентах проверялись и оказывалось, что полицейские, выхватывая из толпы детей, руководствовались соображениями их безопасности. Чаще всего в полицейские участки доставлялись дети, которых взрослые выдергивали из толпы.

"Этим занимались мы, непосредственные наши коллеги из Совета отцов. Так, в участке оказались два ребенка 9 и 12 лет, которые там и дождались маму, – рассказала Анна Кузнецова. – Они не понимали, куда попали, но старший все-таки спросил: что им за это будет".

Пора, считает Анна Кузнецова, подумать об ответственности для тех людей, которые толкают наших детей на такие действия. Ведь последствия могли бы быть гораздо страшнее, чем несколько приводов. "Состояние тревожности было очень высокое".