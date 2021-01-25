Детский омбудсмен: самому младшему из задержанных на митинге было 9 лет

Самому младшему из несовершеннолетних, задержанных в Москве во время несогласованных акций протеста, 9 лет. Об этом в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Двое братьев 9 и 12 лет были задержаны 23 января в Москве и доставлены в отдел МВД России по Тверскому району. Там с ними и побеседовала уполномоченная при президенте РФ по правам детей.

"Они совершенно не понимали, куда попали, по крайней мере они так говорили, но на самом деле после разговора старший спросил: а что мне потом будет", – сообщила она.

Ранее Анна Кузнецова говорила, что всего по России во время протестных акций были задержаны около 300 подростков (в том числе порядка 70 несовершеннолетних задержали в Москве, примерно 30 – в Санкт-Петербурге).

"Детей задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось", – пояснила она.

Выходить на незаконные митинги людей призывали сторонники Алексея Навального. В Москве, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Не обошлось и без происшествий. Некоторые агрессивно настроенные участники вступали в стычки с полицией, кидали в них петарды, куски льда. В итоге силовики провели ряд жестких задержаний с применением спецсредств. По данным фактам возбуждены уголовные дела.