Омоновцы помогли отцу найти дочь, потерявшуюся в центре Москвы

Росгвардейцы помогли отцу найти 9-летнюю дочь в центре Москвы, где проходят незаконные акции. Мужчина вел ее в художественную школу, но в толпе на Страстном бульваре случайно выпустил руку ребенка. Правоохранители отреагировали немедленно. Девочку быстро нашли: она была очень напугана, но не пострадала.

Тем временем на несанкционированной акции в Москве полиция задержала 15 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Самому маленькому из них 9 лет. Задерживали их исключительно для того, чтобы передать родителям.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Шота Горгадзе подтвердил, что несовершеннолетних задерживают, чтобы увести из мест, где им грозит опасность. А вот к провокаторам, которые подбивают детей выходить на улицы, закон должен быть суров.