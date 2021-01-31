Уполномоченный по правам человека сообщила о провокациях на акциях

Агрессия, неадекватные действия и прямые провокации в ходе несанкционированных акций в России неизбежно приведут к столкновениям, конфликтам и хаосу. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, на своем посту она "обязана отстаивать права не только участников несанкционированных акций, но и сотрудников Росгвардии, МВД, находящихся при исполнении своих обязанностей". Происходящее сейчас, говорит Москалькова, "сильно напоминает акции устрашения, а не диалог и уж тем более не борьбу за свои права".

По словам уполномоченного, она постоянно работает с обращениями, круглосуточно работает ее горячая линия, и она "еще раз призывает к диалогу".

Накануне Татьяна Москалькова призвала граждан не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях, а полицию и Росгвардию – не применять насильственные методы и спецсредства в противоречие закону. Свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в предусмотренном законом порядке, напомнила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами, напоминает РИА Новости. По словам самого Владимира Путина, у всех есть право выражать свое мнение, однако все выходящее за рамки закона "не просто контрпродуктивно, а опасно", и уж тем более никак нельзя "выталкивать вперед несовершеннолетних".