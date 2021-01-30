Москалькова обратилась к гражданам и силовикам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала граждан не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. Полицию и Росгвардию она призвала не применять насильственные методы и спецсредства в противоречие закону.

Обращение Москальковой в связи с распространяемыми в соцсетях призывами к участию в незаконной акции 31 января опубликовано на сайте уполномоченного. Свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в предусмотренном законом порядке, напоминает она.

Татьяна Москалькова также призвала органы власти "сделать все возможное, чтобы дети не стали жертвами провокаций и заблуждений, как это происходило 23 января".

Ранее МВД России вновь повторило свой призыв к гражданам воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в создавшихся условиях возрастает риск направленных на нарушение общественного порядка провокаций со стороны организаторов и активных участников таких акций.

По словам Волк, нарушителей порядка на несогласованных акциях будут задерживать и привлекать к ответственности. При этом никуда не делся и коронавирус COVID-19 – в РФ продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией, которые касаются в том числе и публичных мероприятий. Таким образом, призывы к несанкционированным акциям и участие в них – нарушение законодательства, влекущее за собой административную, а в ряде случаев и уголовную ответственность.