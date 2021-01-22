Захарова призвала не пускать детей на "адскую постановку"

"Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди", – резюмировала официальные представитель российского МИД Мария Захарова. Она написала о втягивании несовершеннолетних в политические баталии на своей страничке в Facebook. По мнению российского дипломата, детей привлекают на несанкционированные митинги тогда, когда другие варианты не работают.

Приглашение детей на несанкционированные митинги свидетельствует о том, что идеологи процесса готовы на все для достижения своих целей, добавила Захарова. Она призвала родителей сделать все от них зависящее, чтобы их "дети не стали разменной монетой в этой адской постановке".

Призывы в интернете приходить на несанкционированные митинги в Москве и других российских городах 23 января потребовала заблокировать российская Генпрокуратура. Об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций напоминает как МВД, так и надзорное ведомство. Несанкционированные акции правоохранители расценивают как провокации и угрозу общественному порядку, приняв все меры по их пресечению.

В Кремле особо обратились к студентам, так как это может иметь "Самую разную оценку руководства учебных заведений".

Категорически против "вовлечения детей в политические игры" выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений", считает она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей воздержаться от участия в несанкционированных акциях. Он назвал их недопустимыми и напомнил, что пока довольно высоким остается риск заразиться коронавирусом COVID-19. Ранее за призывы к участию в несанкционированных митингах была задержана Любовь Соболь. Суд оштрафовал ее за незаконные действия на 250 тысяч рублей.