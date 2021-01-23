Захарова назвала "дном" вовлечение детей в митинги

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьев Live" заявила, что американские дипломаты будут вызваны на Смоленскую площадь в связи с публикациями о протестах. И пусть они расскажут, как такое пришло в голову, подчеркнула Захарова.

Ранее американская дипмиссия написала твит, что следит за протестами в 38 городах и поддерживает право людей на выражение своего мнения. Меры российских властей это право подавляют. МИД предупредил, что такое подстрекательство может привести к ухудшению двусторонних отношений.

Также Захарова высказалась о привлечении несовершеннолетних на несанкционированные акции. Втягивание на баррикады и прикрывание детьми – это последнее дело, подчеркнула чиновник. Это значит, что провокаторы готовы уже на все. Это дно.

Несогласованные протестные акции проходят в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Силовые ведомства предупредили и участников, и организаторов акций о последствиях.