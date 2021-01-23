На правоохранителей бросались под крики "мирный протест"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призывов не просто в коронавирус, а еще и к школьникам выйти на несанкционированные митинги на тему Навального. Кого, начиная с 14 часов этой субботы, можно было видеть на улицах Москвы и других городов?

Юные участники акции даже не скрывали: это весело и модно, почти как концерт популярного исполнителя. Разноцветные прически, средний возраст – около двадцати, и кажется, что можно все и даже больше.

Здесь, в самой гуще людей, внутри протеста, предельно очевидно: организаторы сделали ставку даже не на молодежь – на детей. И по паспорту. И по чувству ответственности.

В одних городах они водили хороводы, в других просто гуляли, как школьный класс на экскурсии. С самыми юными полицейские проводили вежливые беседы.

Тем, кто постарше, на улицах Москвы росгвардейцы раздавали печенье и горячий чай – прохладно все-таки – и, конечно, медицинские маски.

И многие даже разочаровывались, особенно в тех городах, где на призывы откликнулись по несколько десятков человек.

Полицейским скучать нигде не приходилось – в Красноярске у молодого человека случился приступ эпилепсии. Откачали люди в погонах. В Москве случайный прохожий потерял девятилетнюю дочь – вокруг незаконная акция, казалось, найти ребенка невозможно. Нашли. Вернули.

И все же организаторам акции нужно было явно не это. Один из бывших сотрудников их штаба еще утром рассказал, почему митинг не стали согласовывать.

"Никакого согласования не будет, устраиваем провокацию, делаем экшн, нам надо, чтобы было движение", – заявил Александр Черников, бывший руководитель штаба ФБК в Калининграде.

В полицейских сначала летели снежки и бутылки, а затем начались нападения. На сотрудников бросались под крики: "Мирный протест".

Толпа набросилась на полицейских, начала их пинать, избивать руками. Кто-то из полицейских даже упал, но ему удалось подняться. Очень многие, кто пинал, сразу пытались скрыться. Есть провокаторы, которые призывают продолжить избиение, давить на полицейских, оскорблять их.

Эта тактика использовалась везде. Вот нападение на полицейского во Владивостоке – на росгвардейца нападают со спины, пытаются повалить на землю. Вот Санкт-Петербург – внезапный удар полицейскому в лицо. А вот Москва. Сначала оскорбления, а затем агрессия.

На Цветном бульваре участники акции набросились на проезжающий мимо автомобиль спецслужб – сначала забрасывали его снежками, а потом начали бить окна. Тяжело пострадал водитель.

На Пушкинской молодой человек взобрался на фонарь и развернул неожиданный плакат – с требованием депортировать Навального. Другим участникам акции это, конечно, не понравилось, его начали закидывать снежками, бить, пытались стащить с фонаря, не гнушаясь никакими способами. Скинули его на землю. То есть мнения здесь приветствуются далеко не все. Несогласного с модными взглядами едва не забили насмерть. Под аплодисменты толпы.

После многочисленных предупреждений о том, что акция незаконная, площадь решено было освободить. Когда нет провокаций, нет оскорблений, полицейские никого не задерживают, а просто пытаются выдавить толпу с площади.

Подчинялись не все – и тогда начинались стычки. Один из новых лозунгов в адрес полицейских: "Вы живете на наши налоги".

По данным полиции, всего в несанкционированной акции приняли участие четыре тысячи человек. Тех, кто нападал на полицейских и сумел скрыться, уже ищут.

"Каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку", – заявила : Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Уже известно, что на митинге присутствовали 19 человек, зараженных ковидом, – это показала система социального мониторинга Департамента здравоохранения. Врачи ждут вспышку заболеваемости коронавирусом.