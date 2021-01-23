Полицейский оказал активисту доврачебную помощь и вызвал скорую

Одному из участников несанкционированной акции на площади Революции в центре Красноярска стало плохо прямо во время митинга. Первую помощь ему оказал сотрудник полиции, он же вызвал скорую по рации через дежурную часть. Правоохранитель встретил машину и передал потерпевшего медикам, посел чего вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

Несанкционированное шествие в Красноярске началось в 14:00 (10:00 по Москве). Митингующие собрались на местной Красной площади, затем пошли к зданию мэрии. Во время пути протестующих сопровождали полиция и росгвардейцы. Некоторые из участников бросали в силовиков дымовые шашки и снежки. Порядка десяти человек были задержаны. Акция продолжалась примерно в течение четырех часов, пишет РИА Новости.

Не обошлось и без курьезов: один из молодых людей на акции завернулся в бело-красно-белый флаг белоруской оппозиции.