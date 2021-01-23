Тема:

Акции оппозиции 1 минуту назад

23 января 2021 14:13

В сибирских городах задержаны несколько десятков человек


AP Images

Несколько десятков участников несанкционированных акций, продолжающихся 23 января в Новосибирске, Красноярске и Омске, задержаны полицией. Официальной информации по задержанным пока нет.

В Новосибирске акция проходит на центральной площади. Правоохранители просят собравшихся разойтись и предупреждают о незаконности участия в несанкционированных митингах. Людей на площади становится меньше, отмечает ТАСС.

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. Обвиняемый, 20-летний житель областного центра, задержан и уже дал показания.

Участники акции в Красноярске собрались на Красной площади города, потом прошли к городской администрации. Несколько человек были задержаны после того, как из толпы в сторону мэрии бросили пиротехнику. Место акции оцеплено полицией, некоторые собравшиеся кидают в стражей правопорядка снежками. Не обошлось и без курьезов: один из молодых людей завернулся в бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции.

В Омске собравшиеся на акцию люди также пошли сначала по центральным улицам к Соборной площади, а затем – к зданию правительства региона. Полиция задержала нескольких человек.

Несанкционированные акции проходят 23 января в поддержку блогера Алексея Навального. В полиции предупреждают об ответственности за участие в подобных мероприятиях. Навального, которого обвиняют в многократных нарушениях условий наказания по делу "Ив Роше", задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. Химкинский суд столицы оставил его под стражей до 15 февраля.

общество политика Россия Сибирь акции Алексей Навальный задержанный протесты новости

Ранее по теме