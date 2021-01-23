В сибирских городах задержаны несколько десятков человек

Несколько десятков участников несанкционированных акций, продолжающихся 23 января в Новосибирске, Красноярске и Омске, задержаны полицией. Официальной информации по задержанным пока нет.

В Новосибирске акция проходит на центральной площади. Правоохранители просят собравшихся разойтись и предупреждают о незаконности участия в несанкционированных митингах. Людей на площади становится меньше, отмечает ТАСС.

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. Обвиняемый, 20-летний житель областного центра, задержан и уже дал показания.

Участники акции в Красноярске собрались на Красной площади города, потом прошли к городской администрации. Несколько человек были задержаны после того, как из толпы в сторону мэрии бросили пиротехнику. Место акции оцеплено полицией, некоторые собравшиеся кидают в стражей правопорядка снежками. Не обошлось и без курьезов: один из молодых людей завернулся в бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции.

В Омске собравшиеся на акцию люди также пошли сначала по центральным улицам к Соборной площади, а затем – к зданию правительства региона. Полиция задержала нескольких человек.

Несанкционированные акции проходят 23 января в поддержку блогера Алексея Навального. В полиции предупреждают об ответственности за участие в подобных мероприятиях. Навального, которого обвиняют в многократных нарушениях условий наказания по делу "Ив Роше", задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. Химкинский суд столицы оставил его под стражей до 15 февраля.