Красноярский протестующий завернулся во флаг белорусской оппозиции

Один из молодых людей, пришедших на несанкционированную акцию протеста в Красноярске, завернулся в бело-красно-белый флаг белоруской оппозиции, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы усилены меры безопасности. В частности, Пушкинскую площадь огородили металлическими заграждениями, к ней стянуты силы полиции и ОМОНа, дежурят дружинники. Пресс-служба московского метрополитена сообщает, что станции "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" в центре города работают в штатном режиме. Однако по требованию полиции возможны ситуативные закрытия некоторых выходов.

Накануне сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В полиции предупредили об ответственности за участие в подобных мероприятиях. В правительстве рассматривается законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Сейчас за такое правонарушение предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей.