Незаконная акция в Москве: петарды и флаг белорусской оппозиции

На Комсомольской площади в Москве воскресные акции протеста переросли в столкновения с полицейскими. Участники оппозиционного марша взорвали несколько петард.

Полиция пока не может вытеснить собравшихся с улиц Краснопрудная и Русаковская. Время от времени активисты пытаются отбить задержанных у силовиков. Полиция приходится применять спецсредства для разгона, пишет ТАСС.

Движение транспорта на Комсомольской площади фактически заблокировано. Часть протестующих пыталась спрятаться от полиции в универмаге "Московский".

На акции присутствуют также футбольные фанаты, некоторые из них задержаны.

В тоже время у СИЗО "Матросская тишина" прекратилась акция сторонников Алексея Навального. Участников несогласованного шествия нет.

Полиция в районе перекрестка улиц 1-ая Боевская и Матросская тишина установила оцепление и пропускает только местных жителей.

У СИЗО задержали двух девушек, которые фотографировались на фоне полицейских с флагом белорусской оппозиции.