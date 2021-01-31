В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции. Большинство её участников разъехалась на метро с Комсомольской площади и станций "Красносельская" и "Бауманская". По данным московской полиции, в акции участвовали около 2 тысяч человек.

Полиция за несколько часов вытеснила активистов с улиц и теперь снимает оцепление.

Ранее участники акции устроили шествие от Комсомольской площади до СИЗО "Матросская Тишина", где содержится Алексей Навальный.

Полиция и Росгвардия применили газ для разгона агрессивных граждан: они бросали в силовиков петарды и снежки.

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны около150 человек.

Как сообщили в Департаменте транспорта Москвы, в столице наземный пассажирский транспорт вернулся к работе в штатном режиме.

С утра воскресенья в центре города действовали ограничения по просьбе полиции.