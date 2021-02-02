На Манежной площади начались задержания

На Манежную площадь прибыло большое количество сотрудников правоохранительных органов. У входа на Красную площадь выставлено дополнительное ограждение.

Как сообщает РИА Новости, на площади начались задержания. В настоящее время закрыты несколько станций метро, в числе которых "Охотный ряд", "Александровский сад", "Площадь революции" и "Театральная".

Меры безопасности усилили после того, как в соцсетях появились призывы к участию в несанкционированных акциях.

Ранее в Мосгорсуде был вынесен приговор Алексею Навальному. Он нарушил условия испытательного срока, в связи с чем ФСИН попросила заменить ему условный срок на реальный.

Симоновский суд постановил приговорить Навального к 3,5 годам колонии общего режима. При этом будет учтено время, которое оппозиционер пробыл под домашним арестом. Таким образом, Алексей пробудет в колонии 2 года и 8 месяцев. Также он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Пока приговор не вступил в силу, Навальный будет содержаться в "Матросской тишине".