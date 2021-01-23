У "Матросской тишины" задержали несколько человек

У следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве задержали нескольких участников субботней акции в поддержку Алексея Навального.

Ранее активисты участвовали в несанкционированной акции на Пушкинской площади, а затем через Страстной и Цветной бульвары дошли до СИЗО.

Задержанных увезли в автозаке для разбирательства, передает ТАСС.

В целях безопасности полиция перекрыла ближайшие к "Матросской тишине" улицы и переулки.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что участниками выступлений в центре столицы стали около 4 тысяч человек. В столкновениях пострадали полицейские, росгвардейцы и сторонники оппозиции.

Следственный комитет начал доследственную проверку.