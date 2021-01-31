Юлия Навальная задержана в центре Москвы

В центре Москвы задержана супруга оппозиционного блогера Алексея Навального Юлия. Ее препроводили в микроавтобус, который затем уехал.

Ранее прошли задержания на Комсомольской площади, где собравшиеся скандировали лозунги и бросали в правоохранителей снежки. Несанкционированная акция в столице привела к ограничению движения в районе Третьего транспортного кольца, передает ТАСС.

С Комсомольской площади и из района метро "Красные ворота" участники акции отправились в направлении СИЗО "Матросская Тишина". До этого они перекрыли часть улиц.

В районе метро "Красносельская" митингующих попытался блокировать ОМОН. Часть участников акции вышла на Третье транспортное кольцо, затрудняя движение транспорта, и устроила стычку со спецназом ОМОН. В конце концов правоохранителям удалось вытеснить с ТТК большую часть собравшихся.

Часть митингующих продолжает идти к СИЗО, полиция выставляет на их маршруте оцепление и задерживает участников акции с применением спецсредств. По имеющимся данным, перекрыто движение по Леснорядскому переулку. Меры безопасности у "Матросской Тишины" усилены, подходы к СИЗО перекрыты.