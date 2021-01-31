Участников несанкционированной акции просят прекратить нарушать ПДД

Столичный Департамент транспорта обратился к участникам несанкционированной акции, проходящей в Москве в воскресенье, 31 января, с просьбой прекратить нарушать правила дорожного движения.

На записях, снятых на разных участках московских дорог, в том числе – на таких оживленных магистралях, как Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо, видно, что люди выбегают на проезжую часть, создавая помехи в движении транспорта и подвергая себя опасности.

В настоящее время известно, что манифестанты перекрывали движение в нескольких местах, полиция проводит задержания. Известно, что среди задержанных оказалась и супруга оппозиционного блогера Алексея Навального Юлия.