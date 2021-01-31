Роскомнадзор сообщил о блокировке фейков про митинги

Администрации социальных сетей по требованию Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора блокируют ложную информацию, касающуюся несанкционированных митингов, которые проходят в России 31 января.

Как сообщается на сайте Роскомнадзора, в соцсетях началось распространение фейков с завышенными данными о числе участников незаконных акций, а также "о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций".

Распространители данных фейков привлекаются к ответственности, подчеркнули в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили о штрафе для владельцев сайтов или информационных ресурсов в интернете за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации – от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

В Москве, по данным пресс-службы городского департамента региональной безопасности, в несогласованной акции участвуют порядка 300 человек. Из них две трети собрались на Сухаревской площади и около 100 человек – у станции метро "Красные ворота". А в Хабаровске и Владивостоке на незаконные акции почти никто не пришел.