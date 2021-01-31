Несогласованные акции в Хабаровске и Владивостоке оказались немногочисленными

По несколько десятков человек собрали несогласованные акции в Хабаровске и Владивостоке.

По данным МВД Хабаровска, протестовать в городе вышли 58 человек, 13 задержаны. Во Владивостоке также задержали несколько человек, передает РИА Новости. По данным правительства Приморья на несогласованный митинг вышло около 60 человек.

Полицейские проводят задержания корректно, стычек не отмечено. Среди задержанных несколько журналистов – их уже отпустили.

В Москве, между тем, закрыта для пешеходов территория вокруг Кремля и часть Бульварного кольца. Несколько станций метро в центре города также закрыты – поезда их будут проезжать без остановок.

В МВД призывают не принимать участия в незаконных акциях, а Генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы к участию в них.