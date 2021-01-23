В Хабаровске и Владивостоке поддержать Навального вышли несколько сотен человек

В Хабаровске на акцию поддержки оппозиционера Алексея Навального вышли около 250 человек.
Несанкционированный митинг начался в субботу в 12 часов на площади Ленина.
Полиция несколько раз просила участников не нарушать закон и разойтись.
Некоторые сторонники Навального выкрикивали лозунги. За противоправные действия несколько человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее на подобное мероприятие во Владивостоке собрались до 500 человек.
Не обошлось без столкновений: один из оппозиционеров запустил сигнальную ракету, другой бросил снег в полицейского.
За нарушения несколько участников были задержаны, пишет РИА Новости.
На рабочей неделе МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников неразрешенных акций протеста.