В екатеринбургских полицейских полетели дымовые шашки и комки снега. Участники несанкционированной акции начали проявлять агрессию, поэтому силовики взяли толпу в плотное кольцо и начали оттеснять. Всего на акции присутствует порядка 3 тысяч человек, 14 из них задержали.

В других уральских городах – Кургане, Тюмени, Челябинске также проходят несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. В Тюмени на улицу вышли около 400 человек.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в столице и других российских городах 23 января. Такие акции расцениваются как провокации и угроза общественному порядку, что будет "немедленно пресекаться".