Насилие у театра Драмы: возбуждено дело о нападении на полицейских

В Екатеринбурге возбуждены 2 уголовных дела после несогласованной акции 23 января. В региональном управлении Следкома рассказали, что молодые люди 24 и 23 лет в сквере около театра Драмы применили насилие в отношении полицейских – умышленно, чтобы помешать им нести службу. Мужчины задержаны, сбор доказательств продолжается.

В то же время главк МВД по Свердловской области предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 31 января. Они будут расцениваться как угроза общественному порядку, зачинщиков привлекут к ответственности. Полиция призвала жителей не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных акциях, родителей попросили быть внимательнее к подросткам, поскольку они более подвержены сомнительному влиянию.