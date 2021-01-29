МВД предупреждает о подготовке провокаций организаторами акций

В МВД России предупредили о готовящихся провокациях на несогласованных акциях 31 января. Официальный представитель ведомства Ирина Волк обратила внимание на то, что организаторы протестов призывают своих сторонников к агрессии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Отмечается, что цель провокаторов — инициирование столкновений участников митингов с силовиками. Подразделения МВД предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка. Волк обратила внимание на то, что любые насильственные действия по отношению к представителям власти являются нарушением законодательства. Преступники будут привлечены к ответственности, сообщается на сайте МВД.

Официальный представитель ведомства призвала граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Волк подчеркнула, что в таких условиях личная безопасность человека может оказаться под угрозой. В МВД призвали предостеречь от участия в акциях несовершеннолетних, родственников и знакомых.