Жителей Подмосковья предупредили о последствиях участия в незаконных акциях

Главное управление МВД России по Московской области предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Оппозиция готовит новые протесты 31 января. Полиция предупреждает, что все попытки организации и проведения несогласованных акций, а также любые провокации будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Подобные действия наказываются в соотвествии с законодательством РФ.

Подмосковная полиция призывает граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокационные действия и не участвовать в протестах. Также полиция просит родителей донести до своих детей, что нахождение на несанкционированном митинге или шествии может быть расценено как нарушение законодательства. Родителей, чьи дети окажутся на таких акциях, будут привлекать к установленной законом ответственности.

Ранее с таким же заявлением выступила прокуратура Москвы.

Между тем, как сообщает ТАСС, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал повышение штрафов за неповиновение силовикам на митингах. Сейчас штрафы за повторное неповиновение для граждан составляют 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Однако теперь депутаты предлагают их повысить. Для граждан штраф вырастет до 10-20 тысяч рублей (либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов), для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 70 тысяч до 200 тысяч рублей.

Перечисление средств на проведение митинга или акции лицом, не имеющим на это права, повлечет штраф для граждан в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Штрафы для должностных лиц составят от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, в Москве 267 человек были привлечены к административной ответственности за участие в протестных акциях, прошедших 23 января.