Штрафы за неподчинение силовикам повысились

В Госдуме одобрили в третьем – окончательном – чтении законопроект, повышающий штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. Автором документа стал депутат Дмитрий Вяткин от "Единой России".

Так, для граждан размер такого взыскания теперь составит от 2 000 до 4 000 рублей (сейчас от 500 рублей до 1 000 рублей), либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов (новый вид наказания).

За повторное нарушение придется заплатить уже от 10 000 до 20 000 рублей (сейчас 5 000 рублей), либо административный арест до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. При этом штраф для должностных лиц составит от 20 000 до 40 000 рублей, а для юридических лиц – от 70 000 до 200 000 рублей, указывается на сайте Госдумы

Кроме того, документ устанавливает для организаторов митингов ответственность за расходование денег, собранных на проведение акций. За нарушение порядка сбора средств или непредставление отчетности о тратах вводятся штрафы. Для граждан размер штрафа – от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц – от 70 000 до 200 000 рублей.

Перечисление средств на проведение митинга или акции лицом, не имеющим на это права, также повлечет штраф: для граждан – от 10 000 до 15 000 рублей, а для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.