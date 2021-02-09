Штрафы за неповиновение силовикам будут увеличены

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который предусматривает повышение административных штрафов за неподчинение сотрудникам силовых ведомств, в том числе во время публичных мероприятий.

Если гражданин впервые не выполнит распоряжение сотрудников правоохранительных органов, ему грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Если человек нарушит закон повторно, сумма составит от 10 до 20 тысяч рублей. Альтернативой штрафу может стать арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что в стране удается взыскивать четверть административных штрафов. По его словам, в 2020 году неоплаченными остались штрафы на общую сумму в 3,5 миллиона рублей.