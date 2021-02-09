Лебедев: число осужденных в России – 482 тысячи человек

Число осужденных в России за последние 20 лет значительно сократилось в результате гуманизации законодательства и правоприменительной практики.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом заявил руководитель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

По его словам, в российских колониях и тюрьмах в настоящее время содержатся 482 тысячи заключенных, из них 575 человек осуждены за терроризм, а 325 – за преступления экстремистской направленности.

Лебедев подчеркнул, что по разным причинам суды прекращают около ¼ дел, тогда как в 1999 году эта цифра составляла всего 2%.

Он сообщил, что с нарушителей закона удается взыскать лишь четверть штрафов, налагаемых служителями Фемиды. При этом штрафы составляют 68% наказаний, назначаемых судами – в прошлом году их число составило 4 260 000.

В 2020 году административный арест в России применялся судами более 779 тысяч раз, более 295 тысяч составили обязательные работы, более 870 тысяч составили иные наказания.