Верховный суд предлагает ввести дознание по делам о побоях и клевете

Передавать дознавателям предложил глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев дела о клевете, побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Пока обязанность по сбору доказательств по ним ложилась на самих потерпевших. Но при этом потерпевшие не являются в большинстве своем профессиональными юристами и не наделены никакими публичными полномочиями.

Более того, подчеркнул председатель Верховного суда, зачастую пострадавшие, особенно в делах о домашнем насилии, находятся в зависимом от обвиняемого положении. Потому и сбор доказательств, отметил Лебедев, для них крайне затруднителен. На совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России по итогам работы в 2020 году с участием президента России Владимира Путина, которое транслировал телеканал "Россия 24", Вячеслав Лебедев предложил отнести такие дела к делам частно-публичного обвинения. Это и позволит проводить по ним дознание.

В 2020 году через суды по уголовным делам о побоях, причинению умышленно легкого вреда здоровью и по делам о клевете прошли более 10 тысяч человек. Дела в отношении 54% обвиняемых были прекращены. 39% ответчиков были осуждены, а еще 7% оправданы.

Кроме того, Лебедев добавил, что в 2020 году российские суды рассмотрели более 38 миллионов дел. После постановления Страсбургского суда по правам человека в президиум Верховного суда внесено 98 представлений в отношении 101 человека.

По итогам прошедшего года на 30% сократилось число дел, принятых Страсбургским судом. За год Европейский суд принял 3859 жалоб. Но только две из них касались нарушений, связанных со справедливым правосудием в разумные сроки.

Владимир Лебедев также высказался ща расширение института уголовного проступка. Это позволит каждый год избегать судимости 30 тысячам человек.