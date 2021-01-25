Толстой: Запад пытается очернить Россию

История с Алексеем Навальным представляет собой очевидную попытку Запада очернить не только Россию и ее правовую систему, но и российского лидера. Об этом заявил руководитель делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Российские парламентарии участвуют в проходящей в Страсбурге зимней сессии ПАСЕ. Европейская ассамблея по сути является на сегодняшний день единственной площадкой политического диалога России с Европой.

"Безусловно, вся эта история с Навальным, митингами и последующими истошными взвизгами с Запада – это история атаки на Россию, атаки на главу государства и, в общем-то, на правовой порядок в нашей стране", – сказал Толстой в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По его словам, по каждому истерическому выступлению российские парламентарии предлагали европейским коллегам строго следовать фактам, учитывать, что митинги не были согласованы, а гражданин, нарушивший предписания условного наказания, по решению суда может быть заключен под стражу.

Понятно, что в ходе заседания ПАСЕ отличилась делегация Украины, члены которой "наплели такой винегрет, что прямо кровь стынет в жилах", сказал Толстой.

Украинцы в очередной раз потребовали пересмотреть полномочия российской делегации, но, как твердо убежден вице-спикер Госдумы РФ, здравомыслящее большинство в европейской ассамблее не пойдет "ни на какие очередные кризисы в Совете Европы", несмотря на требования Украины.

Российская же сторона готова работать с европейскими парламентариями исключительно на равных. "На нашей стороне правда, но нервы трепят", – заметил Толстой, который был вновь утвержден заместителем председателя ПАСЕ.

Он сообщил, что специальная резолюция ассамблеи по Навальному, ситуация с которым стала главной темой обсуждения, принята не была. Более того, российской делегации удалось перевести так называемые срочные дебаты, по которым принимаются резолюции, в разряд текущих дебатов.

"Это означает, что поговорили и разошлись. Конечно, мы в этом разговоре будем участвовать и жестко отстаивать фактическую точку зрения. Не какие-то домыслы, не обмен мнениями по поводу чьих-то мнений, а именно факты. Факты свидетельствуют о том, что все эти обвинения абсолютно голословны и ставят ассамблею, как минимум, в неловкое положение", – указал вице-спикер Госдумы.

При этом он обратил внимание на то, что депутаты ПАСЕ излагают те версии, которые они читают в утренних газетах и которые показывают в эфире европейских телеканалов.