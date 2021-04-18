Слуцкий не исключил, что Россия выйдет из ПАСЕ

Леонид Слуцкий, глава думского комитета по международным делам, не исключил выхода России из ПАСЕ. Свое заявление он сделал в эфире канала "Соловьев. Live" на YouTube.

Он также рассказал, что ПАСЕ через несколько дней примет "жесткую антироссийскую резолюцию" по Навальному. Тема Навального будет в формате так называемых "актуальных дебатов", предупредил политик, а это подразумевает принятие резолюции. Слуцкий отметил, что она будет "весьма и весьма" жесткой.

В этой ситуации можно говорить о возможном выходе России из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи, отметил депутат. Слуцкий выразил надежду, что российское руководство примет "адекватное решение", соответствующее тому, что Совет Европы и ПАСЕ используются "для нанесения разного рода ударов по России".

Ранее Слуцкий заявлял, что Россию подталкивают к выходу из ПАСЕ. "Это решение будет приниматься президентом России", – добавил он.