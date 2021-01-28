Россия одержала важную победу в ПАСЕ

Российская делегация одержала важную победу на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Ассамблея не только подтвердила в полном объеме полномочия РФ, но и большинством голосов высказалась против антироссийских поправок, выдвинутых несколькими национальными делегациями во главе с Украиной. Об этом заявил председатель международного комитета Госдумы РФ, член российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

По его словам, руководители крупнейших политических групп в ПАСЕ – Европейской народной партии, объединенных левых и европейских социалистов, хотя и не без критики, призвали к конструктивному сотрудничеству с Россией.

"У украинских коллег это вызвало просто шок", – сказал Слуцкий в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Он назвал агонией и то, как члены делегаций Украины, Грузии и Латвии реагировали на то, что большинство инициированных ими антироссийских поправок к резолюции, подтверждающей полномочия России в ПАСЕ, так и не были приняты.

При этом, как заметил глава думского комитета, общая ситуация в ПАСЕ остается непростой для российских парламентариев. Тем не менее им удается убеждать коллег в ассамблее, что в России происходит совсем не то, о чем пишут европейские СМИ.

В частности, российская делегация представила доказательства, что Алексей Навальный был спасен, а не отравлен в России.

"Ассамблея потихоньку вникает в то, что пытается донести российская делегация… Те, кто заведомо оголтело, без каких-либо конкретных оснований "напяливают" на свою антироссийскую линию "кейс" Навального и что-либо подобное, потерпели оглушительное поражение", – заявил Слуцкий.

По его словам, российским парламентариям удалось "убедительным образом одержать победу в умах европейских коллег".

Говоря о проекте резолюции ПАСЕ по Навальному, Слуцкий сообщил, что российской делегации еще до пленарного заседания удалось через работу с политическими группами в ассамблее добиться устойчивого перевеса при голосовании за то, чтобы ситуация с Навальным была обсуждена в формате актуальных дебатов. Данный формат не предусматривает принятия какой-либо резолюции.

"Сухой остаток: "кейс" Навального нашим врагам на площадке ПАСЕ не удалось использовать так, как они собирались. Мы одержали очень серьезную победу и добились серьезного результата", – подытожил Слуцкий.