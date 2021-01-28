Полномочия РФ в ПАСЕ подтверждены в полном объеме

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила в полном объеме полномочия РФ в ассамблее. Российская делегация будет работать на равных с представителями других стран. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

"Украинцы, грузины, прибалты и прочие примкнувшие к ним деятели – так называемая группа Baltic plus, представляющая примерно 30 депутатов ассамблеи, с грохотом проиграли", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам Толстого, все поправки этой группы были отклонены. "Все их попытки пересмотреть наши полномочия, поставить России какие-то условия, попытаться перенести вопрос полномочий на июньскую сессию, попытки ущемить права депутатов, которые находятся под санкциями ЕС, и многое другое, что они пытались сделать, все это здоровым большинством ассамблеи отклонено", – рассказал парламентарий.

Вместе с тем, сообщил он, из-за выступлений "отдельных охамевших персонажей", в частности, представителя Украины, который в "абсолютно хамской и недопустимой манере" высказывался в адрес России и ее президента, российские парламенты направили соответствующую жалобу в комиссию ПАСЕ по регламенту и теперь ожидают принятия ассамблеей конкретных мер в отношении украинского депутата.

"Вообще, за эти четыре дня мы сильно устали от этого украинско-прибалтийского хамства… Но, как известно, собачки лают, а караван идет. Все их попытки тяпнуть Россию за ногу окончились тем, что мы прошли дальше, а они продолжают лаять в подворотне", – сказал глава российской делегации.

Несмотря на усилия делегаций Украины и стран Балтии сорвать принятие резолюции, подтверждающей полномочия России в ПАСЕ , за документ проголосовало более 100 депутатов ассамблеи, высказались против – около трех десятков.

Говоря об обсуждении в ПАСЕ резолюции по Алексею Навальному, Толстой сообщил, что российская сторона готова обсуждать факты, а не мнения, и не намерена изменять национальное законодательство в угоду ПАСЕ.

"Мы здесь не для того, чтобы оправдываться. Мы здесь для того, чтобы голос России в полной мере был слышен на этой самой широкоохватной европейской площадке", – указал вице-спикер Госдумы.