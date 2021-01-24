Россия добилась снятия с обсуждения в ПАСЕ вопроса о Крыме

Делегация России добилась снятия с повестки ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вопроса о соблюдении прав человека в Крыму, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. На своей странице в "Фейсбуке" он написал, что ради этого проведена "большая работа".

Ранее сообщалось, что Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25—28 января в смешанном формате. Вопрос по Крыму по традиции инициировала украинская делегация. Дебаты по ситуации вокруг Алексея Навального – также инициатива украинской стороны – пройдут лишь в формате обсуждения, без принятия по их итогам какой-либо резолюции.

Толстой отметил, что украинские коллеги остаются верны главному принципу – права человека ничто, русофобия – все, им вторят Прибалтика с Польшей.