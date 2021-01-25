Это совсем другое: ПАСЕ хочет обсуждать Россию, не глядя на Европу

В Страсбурге 25 января началась зимняя сессия ПАСЕ. Парламентарии собрались вместе после годового перерыва из-за пандемии. В планах российской делегации – поднять сразу несколько вопросов, среди которых ситуация с запретом русского языка на Украине. Со своей стороны, украинские делегаты сразу же попытались оспорить полномочия представителей России.

Санитарные меры в Брюсселе очень жесткие, маску носить обязательно. Перед тем, как войти в здание Парламентской ассамблеи нужно сдать тест. Это относится ко всем журналистам, у входа установили специальные палатки. Вся процедура проходит быстро, каждый заполняет по два формуляра.

‑ С этими бумагами сделаете тест, и мы внесем данные в компьютер. Если негативный результат, то никаких проблем. Если положительный, то вас должны изолировать. Если все нормально, то можете продолжать день.

"В нынешних условиях я считаю это необходимым для всех, кто тут работает, кто приезжает, а потом вернется в свои страны, ‑ подчеркивает корреспондентка телеканала France 3 Кристин Бос. ‑ Во всех европейских странах цифры заражений растут, это не может не беспокоить".

Мобильная лаборатория здесь же: неприятный тест делают быстро, есть места для нескольких человек, очередей нет, ожидание результатов занимает 15 минут.

Результат: выдается на руки карточка – это и есть ковидный паспорт для входа в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

В самом здании непривычно пусто, хотя повестка очень резонансная. Традиционный антироссийский блок ‑ страны Балтии, Украина и Польша ‑пытается добиться принятия резолюции по делу Навального.

"В России были арестованы более трех с половиной тысяч человек, поэтому нам необходимо принять резолюцию в ходе дебатов. В этой резолюции мы должны постановить, что Навального необходимо выпустить из тюрьмы, он должен быть освобожден!", – настаивает депутат ПАСЕ от Литвы Эмануэлис Зингерис.

Ему вторил и глава немецкого МИДа Хайко Маас из Брюсселя, где сегодня проходит встреча глав МИД ЕС.

"Каждый в России имеет право выражать свое мнение и участвовать в демонстрациях. Это должно быть возможно для всех людей", – ратует за свободу выражения каждого за пределами Германии министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Но большинство парламентариев в Страсбурге – 88 человек – высказались против отдельных резолюций по этой теме.

"Жонглируя цифрами задержанных, страны Балтии пытались, чтобы ПАСЕ реагировали, ‑ рассказывает о ситуации зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой. ‑ На самом деле срочно реагировать не на что, потому что из нескольких тысяч задержанных сегодня около 80 человек находятся под административным арестом. Это мизерная цифра по сравнению с теми, кто был задержан в Капитолии, или что сейчас происходит в Нидерландах".

На жесткие методы работы европейский полицейских в ЕС закрывают глаза, обсуждать такое не принято. Оторванные кисти, разгромленные улицы, водометы в мороз – это другое. Акции в Париже, которые мы освещали: полиция избивает людей дубинками. А в декабре 2019 года после попадания резиновой пули один из демонстрантов Жером Родригес остался без глаза. Теперь Нидерланды: девушку сбивают с ног струей из водомета. Результат ‑ разбитое окровавленное лицо.

"Мы будем обсуждать тревожащие события из России. Прокатившаяся там волна задержаний нас очень сильно беспокоит", ‑ на фоне этого заявляет Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Давайте сравнивать протесты в европейских странах, с реакцией полиции на массовых акциях, по которым людей зимой поливают водой, убивают, стреляя в них, как это было в Соединенных Штатах, и тем, что происходит в России, ‑ предлагает коллегам по ПАСЕ Петр Толстой. – В России – несколько стычек с полицией, кидание снежками. И один неприятный случай, по которому полиция уже извинилась. Поэтому, давайте будем объективными: конечно, когда 45 стран говорят штампы в адрес России, а мы вынуждены их опровергать, конечно, наши возможности не равны. Но мы будем это делать, потому что на сегодняшний день Парламентская ассамблея Совета Европы – это единственная площадка для диалога с европейскими странами для нашей страны. И на этой площадке мы будем работать, несмотря ни на что".

Делегация Украины в очередной раз попыталась оспорить полномочия Российской Федерации в ПАСЕ. Скучно и рутинно, по регламенту, депутат от Верховной Рады Алексей Гончаренко обошелся без яркого перформанса, туалетной бумаги и перчаток.

"К сожалению, они здесь выступают, но я думаю это недолго. Мы сейчас будем оспаривать полномочия российской делегации, уверен, что коллеги нас поддержат, после того, как вы убиваете людей химическим оружием, а вы об этом не рассказываете на своем канале", – бросает голословные обвинения член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

"Таких оголтелых записных наших оппонентов, которые готовы и химическое оружие приплести, понятно по каким инструкциям, и еще что угодно, но лишь бы против России, против президента России, таких здесь остается, слава Богу, все меньше. И то, что сюда приехали украинцы такой большой делегацией – 12 человек, с понятной целью – обрушить полномочия российской делегации, это у них не получится", ‑ член российской делегации в ПАСЕ, председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

К обсуждению этой темы в ПАСЕ вернутся 28 января, в четверг. В Брюсселе же по итогам переговоров, по словам Борреля, ни одна страна ЕС не предложила ввести новые санкции против России. А сам глава европейской дипломатии по приглашению Сергея Лаврова уже в начале февраля 2021 года летит в Москву.