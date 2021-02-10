Балтийско-польский блок в ЕС готовит предложения по санкциям против РФ

Предложения по новому пакету санкционных мер в отношении России в связи с "делом" Алексея Навального готовят страны Балтии и Польша. Об сообщила шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова.

"Сейчас этим занимаются сразу несколько стран. Естественно, это балтийско-польский блок. Они занимаются разработкой, дальше будут озвучены предложения, и принять все это могут уже в марте на саммите Евросоюза", – сказал Попова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" .

Пока же каких-либо санкций в отношении России официально не предлагала ни одна из стран ЕС.

Говоря о разгоревшемся в Брюсселе скандале по итогам визита в Москву главы дипломатии ЕС Хосепа Борреля, собкор сообщила, что петицию с призывом к его отставке подписали более 80 депутатов из около 700 членов Европарламента.

Сам Боррель по возвращении в Брюссель "начал менять повестку, говорить то, что от него здесь хотели услышать, а не то, о чем он высказывался в Москве".

Глава европейской дипломатии начал оправдываться, говорить, что выступает в поддержку принятия Евросоюзом новых санкций в отношении России. Он, дескать, готов их лично разработать и предложить.

Тем не менее европарламентарии, по словам Поповой, обвинили Борреля в некомпетентности и унижении Евросоюза как организации, сравнив с танцующей на льду коровой его неуверенность на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

С такой оценкой, однако, согласны не все депутаты Европарламента. За диалог с Россией, в частности, высказались европарламентарии из Германии и Франции. А депутат из Ирландии даже задалась вопросом, "почему такие двойные стандарты, почему так много говорят про Россию, про человека, которого осудили? ". "И она сама сказала, что если бы это случилось не в России, то вообще эту тему никто бы не обсуждал", – сказала Попова.

Несмотря на жесткую критику со стороны европарламентариев, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Боррелю как опытному дипломату. Ожидать его добровольного ухода с занимаемой должности стоит едва ли. Тем более что кандидатуру на пост главы европейской дипломатии непосредственно согласовывают лидеры стран Евросоюза.