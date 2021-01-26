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Акции оппозиции 20 минут назад

26 января 2021 14:52

В ПАСЕ воздержались от жестких резолюций в отношении России


Global Look Press

Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы по поводу новых санкций в отношении России прошло в будничной атмосфере. Как отметила в эфире программы "60 минут" шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова, вопрос Алексея Навального оказался центральным в повестке дня.

Украинская делегация вместе с представителями стран Балтии и Польши попытались перенести этот вопрос в срочные дебаты, что подразумевало принятие обязательной резолюции ПАСЕ.
Общий настрой изменил приезд российской делегации. Россияне пообщались с коллегами в кулуарах и на официальных встречах, объяснили реальную ситуацию, а не ту, что описывает западная пресса, не те клише, которые принято употреблять.

"После этих консультаций, – рассказала Анастасия Попова, – градус напряжения спал. Традиционные попытки некоторых делегаций лишить нас полномочий закончились ничем".

Параллельно в Брюсселе проводилась встреча глав внешнеполитических ведомств Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жозе Боррель еще раз подчеркнул, что сама тема не стоит сворачивания отношений с Россией. Европейские дипломаты его поддержали: никто из собравшихся не потребовал введения новых санкций. Сам Жозе Боррель, по информации корреспондента, принял приглашение руководителя российского МИДа Сергея Лаврова посетить Москву для обсуждения двусторонних отношений.

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