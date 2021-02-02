Кремль надеется, что в Европе не будут связывать отношения с Россией и дело Навального

В Кремле рассчитывают, что европейская дипломатия "не совершит глупость" и не станет увязывать перспективы отношений России и ЕС с делом Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что скоро в Москву с визитом приедет глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. В Москве ждут контактов с ним по иностранным делам и политике безопасности.

Как передает ТАСС, Песков подчеркнул, что отношения России и Европы сейчас незаслуженно и неоправданно находятся в стадии заморозки. Москва заинтересована в том, чтобы эти отношения нормализовались и развивались. "Мы готовы все делать для этого", – сказал Песков.

Во вторник в Могорсуде проходят слушания по делу Алексея Навального. Судья Репникова рассматривает представление ФСИН о замене Навальному наказания – с условного срока на реальный.