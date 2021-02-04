Боррель: Европа и Россия должны отказаться от негативной риторики

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в начале своего первого визита в Россию заявил, что отказ от негативной риторики мог бы стать хорошим началом честного и прямого обмена мнениями между Российской Федерацией и Евросоюзом.

По его словам, каналы связи между сторонами остаются и должны оставаться открытыми, несмотря на то, что они не всегда полноценно используются.

Представитель ЕС отметил, что отношения между РФ и ЕС утратили доверие за последние десять лет, особенно после присоединения Россией Крыма и Севастополя в 2014 году. "Сегодня по сути дела мы воспринимаем друг друга, скорее, как соперников и конкурентов, а не как партнеров", – сказал Баррель в интервью "Интерфаксу".

У Евросоюза и России на сегодняшний день существуют разные мнения в вопросах, касающихся конфликтов непосредственно у границ Евросоюза – от Украины и Белоруссии до Ливии и Сирии, а также в вопросах прав и свобод человека, отметил Баррель. Он напомнил позицию ЕС относительно инцидента с блогером Алексеем Навальным, его арестом и последовавшим приговором о лишении свободы, а также по вопросу ареста тысяч граждан, участвовавших в акциях протеста.