МИД России: в Брюсселе могли объяснить Боррелю, где "расставить акценты"

В МИД России заявили, что высказывания верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о России, сделанные в Брюсселе, контрастируют с его выступлениями во время визита в Москву.

Россия все больше удаляется от ЕС, написал еврокомиссар в своем блоге. Он обвинил в этом Россию, которая якобы "воспринимает демократические ценности как экзистенциальную угрозу", передает РИА Новости. Вместе с тем во время визита в Москву евродепутат говорил о том, что Россия и ЕС должны и могут сотрудничать и достигать хороших результатов. Он также отмечал, что Брюссель выступает за диалог с РФ.

Возможно, в Брюсселе еврокомиссару объяснили, где "нужно расставить акценты", предполагают в МИД.

4-6 февраля Боррель находился с визитом в Москве. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и рядом представителей российских общественных организаций.