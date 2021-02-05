Лавров указал Боррелю на главную проблему в отношениях России и ЕС

Отсутствие нормальности в отношениях России и Евросоюза никому не приносит пользы.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве.

Он подчеркнул, что готов ответить на все вопросы своего собеседника.

В ответ, как сообщает "Интерфакс", Боррель заявил, что Брюссель является сторонником гражданского общества в России и продолжит его поддержку.

Перед началом встречи Лаврова и Борреля одиночный пикет около дома приема министерства иностранных дел РФ провел исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

Он рассказал ТАСС, что делает это с целью привлечь внимание европейской дипломатии к состоянию со свободой слова в Латвии, где в декабре 2020 года несколько русскоязычных журналистов, которые сотрудничали с "Россия сегодня", были привлечены к уголовной ответственности, в их квартирах прошли обыски.

Ожидается, что Лавров и Боррель также обсудят ситуацию в Донбассе, иранскую ядерную проблему и аспекты борьбы с COVID-19.